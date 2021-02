Roma, domani e venerdì stop a mezzi inquinanti in fascia verde: nuovo superamento del livello polveri sottili

Misure contro l'inquinamento a Roma, il Campidoglio ha deciso di limitare il traffico alle auto e le moto più inquinanti giovedì e venerdì. Considerato il superamento dei livelli di Pm10 rilevato dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall'Arpa Lazio, e la previsione di criticità prevista per i prossimi giorni, è stata disposta la limitazione della circolazione veicolare nelle giornate del 25 e 26 febbraio nella Ztl Fascia Verde.

Fermo restando quanto espressamente stabilito dalle disposizioni nazionali e locali connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19, il divieto alla circolazione sarà in vigore dalle 7.30 alle 20.30 per i ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ed Euro 1 e autoveicoli Benzina Euro 2. Il provvedimento prevede inoltre che gli impianti termici sull'intero territorio comunale dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell'aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio. Il testo dell'ordinanza e le relative deroghe sono riportati online sul portale di Roma Capitale.

