Roma, catturato dopo l'assalto con il coltello a una gioielleria

Cerca di rubare un Rolex in una gioielleria del Centro. E per fuggire ha estratto un coltello. È accaduto ieri pomeriggio nella zona di piazza San Silvestro. L'uomo è entrato nel negozio fingendo di voler acquistare un Rolex poi ne ha preso uno e ha cercato di scappare. A notare la scena un addetto alla sicurezza che è intervenuto, bloccando l'uomo che per guadagnarsi la fuga ha anche estratto un coltello. All'esterno, un contingente dei carabinieri ha capito cosa stava accadendo nella gioielleria ed è intervenuto. L'uomo è stato arrestato per rapina aggravata.

