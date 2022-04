Roma, assalta la farmacia con coltello da cucina: preso dalla polizia

Una rapina rocambolesca in pieno giorno ed il responsabile, dopo un inseguimento, è stato arrestato dalla polizia. Oggi alle 11.30, un individuo sui 50 anni, romano ha fatto irruzione nella farmacia di circonvallazione Gianicolense 186. L’uomo era armato di un coltello da cucina ed ha seminato il panico fra gli ostaggi sia dipendenti sia clienti. Una volta messo a segno il colpo è fuggito su uno scooter.

Ha agito in questo modo: ha colpito con un calcio lo scooterista facendolo cadere e poi si è appropriato del mezzo. Parecchi equipaggi della polizia hanno perlustrato la zona fino a quando non hanno intercettato il bandito che è caduto nella trappola della polizia. L’uomo in manette è stato portato al commissariato San Paolo.