Roma, l'auto va a fuoco: l'automobilista si salva scendendo al volo

Paura a Genzano questa mattina per un'auto a fuoco. Un 65enne, a bordo della sua Alfa Mito, era diretto in centro, su via Achille Grandi quando si è accorto che fumo e fiamme uscivano dal vano motore. Ha accostato l'auto ed è sceso di corsa, riuscendo a mettersi in salvo.



Due pattuglie della Polizia locale di Genzano giunte sul posto hanno chiuso le strade adiacenti e chiamato i vigili del fuoco di Nemi e Marino, che hanno impiegato circa mezz'ora per domare le fiamme altissime. L'auto è stata completamente divorata dal fuoco, forse a causa di un corto circuito o una perdita di carburante nel motore. Chiusa per un'ora - dalle 12 alle 13- parte della tangeziale della cittadina dei Castelli Romani.