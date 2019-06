Roma, gemelli di 18 mesi in due diversi asili nido: separati dal programma gestione iscrizioni

Ultimo aggiornamento: 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fratellini gemelli iscritti all’asilo nido comunale, ma in due plessi diversi. Accade anelanche se il problema pare sia generalizzato e riguardi tutti gli asili nido della Capitale. I genitori dei due bambini di 18 mesi hanno fatto domanda di iscrizione all’asilo comunale per l’anno 2019/2020; domanda che è stata accolta ma in due plessi scolastici diversi distanti alcuni chilometri l’uno dall’altro.Hanno quindi pensato che la richiesta di ricongiungerli sarebbe stata una pura formalità, ma in Comune hanno fatto loro capire che la pratica di accettazione delle domande è effettuata da un programma gestionale che non permetterebbe interventi esterni, quindi quella soluzione non è modificabile.«Significa - ha dichiarato il padre dei gemelli – che la mattina dobbiamo lasciare prima un bimbo e poi, nel traffico di Roma nell’ora di punta, raggiungere l’altro plesso per lasciare il fratellino. Mi domando come faremo per partecipare all’inserimento». Le alternative indicate sono solamente due: rifiutare oppure accettare e sperare che in uno dei due asili si liberi un posto e sperare che possa rientrare l’altro figlio. «Tra l’altro – continua il genitore – ci è stato detto, quasi per rincuorarci, che il nostro non è l’unico caso ma che problematiche del genere ci sono anche negli altri municipi di Roma».