Roma, il gatto smarrito si presenta in commissariato: riconsegnato al proprietario

Si era smarrito alla Garbatella ed ha “bussato” alla Polizia. E' l'incredibile storia di un gatto, Romeo, che grazie all'aiuto degli agenti del Commissariato Colombo è riuscito a tornare a casa e a ricongiungersi con la sua compagna, Giulietta. Gli agenti l'hanno visto entrare nella sede, concedendo fusa a destra e a manca. Sicuramente un micio domestico, curato, pulito, docile e del tutto a suo agio nelle stanze del commissariato.



Ma a chi restituirlo? Non esistendo al momento l’obbligatoria iscrizione all’anagrafica felina - ricorda una nota della Questura -, gli agenti della Polizia di Stato si sono attivati per cercare informazioni e risalire ai proprietari di Romeo chiedendo informazioni tra i residenti. Alla Garbatella si è scatenata una macchina della solidarietà per riportare il micio a casa. In poco tempo il proprietario è stato rintracciato. E l'amato Romeo è tornato dalla sua Giulietta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA