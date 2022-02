Sabato 12 Febbraio 2022, 11:42

Carl Andre, padre del Minimalismo, era convinto che la scultura dovesse puntare all’essenza “primaria” delle cose (e delle idee). L’astrazione geometrica, i materiali poveri, gli hanno dato una mano in quegli anni ‘60 febbricitanti, prima che esplodesse la Pop Art. Roberto Piloni, artista romano del ‘66, in fondo ha raffinato, con vena romantica, questo linguaggio, indagando la forma essenziale (e magari anche la felicità) delle piccole cose, per dirla con la scrittrice Caroline Vermalle. Lo racconta la piccola grande mostra personale che gli dedica Blocco13, nuovo spazio espositivo aperto nel cuore della Garbatella, che nella sua garbata e poetica ricerca di promuovere l’arte sul territorio, dà la misura di una rinascita culturale della città. Non foss'altro che questa nuova e coraggiosa impresa debutta in concomitanza con il compleanno del rione, che compie 102 anni dalla fondazione. E Roberto Piloni sta al gioco e presta la sua creatività, concependo una serie di lavori-installazioni inedite per questo spazio.

Garbatella, apre "Blocco13" nuovo spazio d'arte: in scena le sculture "minimal" di Roberto Piloni

Il titolo della mostra “Aggetto continuo” allude proprio alla propensione ad andare in avanti, delle forme nello spazio. E le sue creature partono dalle pareti per respirare l’aria dello spazio. Come dice il suo curatore Carlo Alberto Bucci, «Roberto Piloni fa quadrato, e non soltanto nella forma geometrica, intorno alle piccole, poche cose del suo mondo essenziale, del modo sintetico e ludico che ha di avvicinarsi alle neoavanguardie del Minimalismo e dell’Arte povera, per reinventarle attraverso legnetti storti, residui di plastica, cartoncini piegati». In questa occasione, non ci sono teche a contenere linee, oggetti, cose. «I volumi si espandono all’intorno, e sta all’occhio dello spettatore ricucire, se necessario, l’ordito, tirando le linee immaginarie del cardo e del decumano di partenza, liberi di conquistare lo spazio. E di ridisegnarlo».

Blocco13, da oggi, ore 16-20. Fino al 30 marzo. Via Benzoni 13, tel. 3292866299, info@blocco13.it