Roma, con chef Rubio al via il censimento alberi della Garbatella

Se salvi un albero probabilmente un albero ti salverà. Si può riassumere in queste poche parole l'iniziativa lanciata a Natale scorso da chef Rubio che ha coinvolto il proprio popolo social nella campagna #ANataleCensisciUnAlbero, i cui risultati sono stati resi noti oggi, con l'avvio dei lavori. La campagna donazioni online ha raggiunto l'obiettivo finale di 5000 euro in poco meno di un mese, dichiarando chiuse le offerte il 20 gennaio 2019. All'appello di Chef Rubio «Damose na mossa per il clima» - parafrasi romana dell«Action Now' degli esperti mondiali di ClimateChange - hanno risposto in tanti e da tutta Italia, dimostrando una sensibilità concreta alla questione ambientale e confermando l'urgenza condivisa di voler salvare il pianeta.





I FONDI

Con i fondi raccolti verranno censiti tutti gli alberi del Parco Cavallo Pazzo di Roma, che si trova nello storico quartiere della Garbatella; »una volta finito il lavoro che verrà effettuato dal professor Stefano Mancuso e dalla sua squadra, le schede verranno consegnate al Comune perchè si sappia quali alberi sono malati e quindi da curare, non da abbattere«. »Il 70% dell'anidride carbonica è prodotta dalle città - ha spiegato Mancuso, uno dei maggiori esperti in fisiologia e comportamento delle piante - dunque per evitarla ci sono solo due modi e cioè: non produrla oppure piantare alberi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA