Roma, trovato cadavere in casa alla Garbatella: c'è anche la droga. Indaga la polizia

E’ stato trovato seminudo nel bagno del suo appartamento alla Garbatella. Lui era un uomo di 60 anni morto per cause ancora tutte da accertare. Stamattina i condomini hanno sentito del cattivo odore provenire dall’abitazione in via Ignazio Persico. E’ intervenuto il suo medico curante che ha le chiavi dell’appartamento. Quindi, non c’è stato bisogno neanche dell’intervento dei pompieri.

La polizia è entrata subito dopo che il medico aveva aperto. C’è stato un sopralluogo ed il corpo privo di vita è stato scoperto nel bagno dell’appartamento. In casa sono stati trovati alcuni grammi di droga. Ora sarà il medico legale ad accertare le cause della morte. Se si è trattato di una morte naturale oppure di un’overdose. Se la droga è stata la causa della morte del sessantenne si aprirebbe un’inchiesta per individuare i pusher che gliel’hanno recapitata.

Sul posto è accorsa la polizia del commissariato Colombo. Poi sono giunti degli agenti della polizia scientifica che hanno effettuato un lungo sopralluogo. Le cose in casa sono state trovate in ordine e non c’era nessun segno di scasso sulla porta di casa.