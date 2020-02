Roma, il 2 marzo riapre la Galleria Giovanni XXIII: finiti i lavori di riqualificazione

«La Galleria Giovanni XXIII riapre al traffico dopo i lavori di riqualificazione. Il 3 marzo automobilisti e motociclisti potranno ripercorrere la “canna nord”, il tratto che va nella direzione Pineta Sacchetti-Gemelli». Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi. Da martedì dunque, nel quadrante Monte Mario Pineta Sacchetti Balduina dovrebbe tornare la normale circolazione.

La sindaca ha ricordato nello specifico che «siamo intervenuti su tutti i pannelli fotoriflettenti per migliorare la visibilità della galleria e nei prossimi giorni applicheremo anche una vernice speciale antigraffiti, capace di assorbire l'inquinamento. Terminate le operazioni di pulizia tombini e caditoie, necessarie per ripristinare il corretto funzionamento della rete idraulica». In effetti erano lavori attesi da molto tempo, »da quando 16 anni fa venne inaugurata la galleria. C'era chi pensava che i lavori fossero rinviabili ma noi abbiamo preferito dare priorità alla sicurezza degli automobilisti anche con la sostituzione delle barriere danneggiate in seguito a numerosi incidenti stradali. E a breve restituiremo ai cittadini questo tratto di galleria completamente riqualificato».

