Lunedì 4 Aprile 2022, 11:16

Gara di stile tra pezzi di storia romana. La pioggia battente non ferma trecento ospiti, ansiosi di ammirare i nuovi trend del fashion. Nella storica residenza nobiliare di piazza Santi Apostoli, la settecentesca Coffee House di Palazzo Colonna, prendono posti attori, blasoni e intellettuali. In passerella la primavera-estate 2022 di Alessandra Cappiello intitolata Imperfezioni. Risponde un parterre de rois di giovani attrici come Angelica Giusto, in lungo nero, e poi la solare Bianca Nappi, in sobrio tailleur pantalone color mattone. Segue una rampolla d'arte: Eugenia Costantini, figlia di Laura Morante, in divertente lunga gonna jeans su blusa in chiffon dalle tonalità dorate che ben si accompagnano con gli stucchi e gli antichi legni della sala. In attesa della ribalta fanno selfie Elisabetta Pellini, con la mamma Graziella Andina, e Eliana Miglio, in raffinato chemisier grigio con bordi sfrangiati e importante clutch chiara. In lungo nero con sapienti righe colorate la collega Liliana Fiorelli. Il mondo della nobiltà schiera il principe Ascanio Colonna accompagnato dalla sua Elena Cardino.

E poi ecco l'attrice Raffaella Paleari, reduce dai successi di Ciao Darwin, ed Ursula Seelenbacher, nuovo volto di Cortesie per gli ospiti. Inizia la catwalk. Presenta la sfilata Elena Parmegiani, in lungo floreale. Esplode una palette cromatica di colori caldi e luminosi che rimanda alla rinascita, figlia della bella stagione, affiancandosi a stampe floreali ed elementi geometrici. Cotone e pizzo sangallo fanno da contraltare a linee pulite, definendo capi che donano una ricercata semplicità alla collezione. Qui ogni elemento si fonde, dando vita ad un concetto di esclusività che predilige un approccio slow allo stile e si concentra su piccoli dettagli, infallibili scintille di personalità. E così abiti e tailleur appaiono davvero molto comodi. Applaudono, lungo le file, Rita Leo Valentini, presidente Mondo Solidale Onlus, e il manager Michele Crocitto. Uscita finale con un'originale modella che omaggia l'Ucraina: gli accessori richiamano il Paese flagellato dall'atroce guerra mentre il bouquet di calle suggerisce la pace. A fine défilé, elegante brindisi. «La bellezza dice la Cappiello risiede nel coraggio di non voler essere perfetti e di accettare che il mondo attorno a noi non lo sia a sua volta». Consensi.