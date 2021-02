Roma, ruba articoli di elettronica e aggredisce il direttore del negozio: denunciato

Dopo aver rubato alcuni articoli di elettronica, scoperto dal direttore e dal servizio di sciurezza del negozio li ha aggrediti. L'intervento degli agenti del gruppo XII Monteverde della polizia locale ha portat oal fermo di un cittadino di nazionalità indiana di 31 anni che, in un negozio di viale Trastevere, aveva appena rubato alcuni prodotti di elettronica. Grazie al tempestivo arrivo della pattuglia l'uomo, intento ad aggredire il direttore dell'esercizio ed il personale di sorveglianza per potersi dare alla fuga, è stato bloccato. Al termine degli accertamenti sull'identità e la regolarità sul territorio nazionale, il trentunenne è stato denunciato per furto, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

