Un furto da Arsenio Lupin. Domenica sera, è sparita un’intera pinacoteca in una lussuosa villa di un privato nel quartiere Monteverde. I ladri sono riusciti ad entrare in casa e hanno trafugato 30 quadri attribuiti ai pittori Renato Guttuso e Giuseppe Capogrossi due maestri del XX secolo (il cui listino è molto alto). Si tratta di vere e proprie opere d’arte. Un solo quadro dei due maestri può valere anche 400.000 euro. Un furto per migliaia di euro e forse anche di più. La stima, comunque, sarà fatta con il rientro a Roma del proprietario della villa con una cifra che potrebbe aggirarsi anche intorno, se non superiore, al milione di euro.

Chi ha scoperto il furto

Ad accorgersi del furto è stato un parente del proprietario, un funzionario dell’Unione Europea che attualmente vive a Bruxelles, che ha subito allertato la polizia. Innanzitutto i ladri sono stati capaci di neutralizzare il sistema d’allarme. Si sono mossi come ombre in modo che nessuno li sentisse. Va anche detto che la casa è disabitata attualmente ed in questo possono essere stati agevolati. Ma non si è accorto del furto nessun residente.

I ladri hanno trafugato le opere d’arte facendo assolutamente attenzione che nessuno si accorgesse di nulla. Probabilmente di notte, sono entrati nel giardino di casa e poi hanno affrontato l’ostacolo più difficile: entrare all’interno senza fare il minimo rumore. Con un attrezzo apposito hanno tagliato il vetro della grande finestra che da sul giardino e così sono riusciti ad entrare all’interno. Poi, non è stato facile trafugare trenta quadri. Per farlo devono avere avuto un furgone sul quale caricarli ed hanno avuto la necessità che trascorresse molto tempo: appunto il tempo di rubare i quadri e metterli nel furgone. Un altro dettaglio: è stato quello di neutralizzare l’allarme dell’appartamento. I ladri sono riusciti a fare anche questo. Poi, hanno messo le mani sulle opere d’arte dei maestri Guttuso e Capogrossi. Devono avere usato delle torce per entrare nella villa e staccare i quadri dal muro.

Cosa è successo domenica

Quando domenica pomeriggio il parente del proprietario è entrato nella villa ha trovato le pareti vuote, i quadri spariti, volatilizzati. Per questo ha chiamato subito la polizia. Ad andare sul posto sono stati agenti del commissariato Monteverde. I poliziotti si sono subito resi conto di trovarsi davanti ad un maxi colpo messo a segno da mani esperte. Ora l’indagine è passata alla squadra mobile che passerà al setaccio tutto il mondo dei ricettatori di alto livello. Ci potrebbe essere la possibilità d’intercettare i quadri. Nelle indagini figurano anche i carabinieri che sono esperti a stroncare i traffici di opere d’arte.

