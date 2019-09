Roma, tenta furto a Montesacro arrestato topo d'appartamento

Torna a Roma l'incubo dei topi d'appartamento. La notte scorsa i carabinieri della stazione Città Giardino di Roma hanno sorpreso un ladro che stava per entrare in casa di una donna di 56 anni in via Col di Lana a Montesacro. L'uomo, un romeno di 51 anni con precedenti, è stato sorpreso dai militari mentre con un seghetto e un tondino in ferro stava cercando di forzanre la finestra dell'abitazione. Interrotto dai carabinieri lo straniero è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato. I suoi arnesi sono stati sequestrati e lui è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA