Roma, furto all'isola ecologica: portano via rame, batterie per auto e condizionatori

Più che un'isola ecologica, quella di Formello era una vera e propria isola del tesoro. Era così almeno per la coppia di ultraquarantenni che ieri si è introdotta al suo interno ed ha portato via 15 chili di rame, 10 di materiale ferroso oltre a 7 accumulatori per auto e 6 unità esterne di condizionatori d'aria. I due, un 48enne romano e una 46enne del Regno Unito, sono stati arrestati dai Carabinieri dela Stazione di Formello, allertati da una segnalazione di un operaio dell'siola ecologia. L'uomo aveva notato la presenza di alcune persone all'interno della struttura dopo l'orario di chiusura. I due, dopo essere stati scoperti si sono dati alla fuga a bordo del loro veicolo.L'operaio però, è riuscito a segnarsi il numero di targa e il tipo della vettura. I Carabinieri hanno potuto, così, individuare la coppia di disoccupati, già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Ieri i Carabinieri della Stazione di Formello hanno arrestato un 48enne romano e una 46enne del Regno Unito, entrambi disoccupati e con precedenti, con l'accusa di furto aggravato in concorso. Una volta raggiunti presso la loro abitazione, nel corso della perquisizione dell'auto, all'interno del bagagliaio sono stati ritrovati i materiali rubati. Tutto è stato poi riconsegnato al responsabile della struttura.