Ladri giovanissimi in azione all'Eur: «Scusi, ha da cambiare 10 euro?» e scappano con i soldi, catturati due quindicenni

Due ragazzi di 15 anni sono stati denunciati per furto con destrezza dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur. I due, mentre passeggiavano in viale Europa, con la scusa di cambiare una banconota da 10 euro con due da 5 euro, hanno avvicinato un cittadino del Bangladesh di 34 anni mostratosi disponibile al cambio.

Non appena l'uomo ha tirato fuori le due banconote da 5 euro dal portafoglio, uno dei due giovanissimi gliele ha strappate dalle mani, senza consegnargli la banconota da 10 euro, per poi scappare insieme al suo complice. La vittima è riuscita a bloccarne uno dei ladri, mentre l'altro è stato rintracciato dai Carabinieri in una via limitrofa. La perquisizione sui due malfattori, ha permesso ai militari di rinvenire le due banconote da 5 euro e riconsegnarle alla vittima. Contestualmente i Carabinieri hanno anche sanzionato i due minori, perché era sprovvisti della mascherina, in violazione della normativa per il contenimento del Covid-19.

