Roma, salta la corrente mentre si fa la barba. Condomino fa arrestare dalla polizia ladro di energia elettrica

Questa volta a dare l’allarme dell’ennesimo furto di energia elettrica è stato un residente che si stava facendo la barba. È accaduto a Giardinetti, sulla Casilina, in un residence con quattro villini dove da qualche giorno era in funzione un gruppo elettrogeno a causa di alcuni lavori all’impianto elettrico. Come si è accorto il condomino che era andata via la corrente? Il suo rasoio elettrico non funzionava più.

Poi, l’uomo si è reso conto che il gruppo elettrogeno non faceva più rumore. Ecco allora che si è sporto in giardino e ha visto che c’era un uomo che stava rubando una ventina di fili elettrici dove si trova il rame. Il ladro, che è un nomade, è salito su un furgone arancione e si è dato alla fuga. Alcuni equipaggi della polizia hanno innescato un inseguimento per le strade di Tor Bella Monaca riuscendo a bloccare il nomade che è stato arrestato per furto e danneggiamento. Il nomade abita nel campo i via di Salone.

