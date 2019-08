Roma, ruba borsa in un ristorante: ladro inseguito dal cameriere

Solo la determinazione di un giovane cameriere ha impedito a un 51enne cubano di dileguarsi da un ristorante di via Gioberti con una borsa appena rubata. Sì, perchè, resosi conto del furto , il giovane dipendente del locale si è subito messo all'inseguimento del ladro, poi bloccato grazie all'intervento di una pattuglia della squadra cinofili della Questura che transitava in strada. Gli agenti, mentre percorrevano via Giolitti, hanno notato una persona con abiti tipici da cameriere che, con una borsa tra le mani, stava inseguendo un uomo gridandogli di fermarsi.

Immediatamente intervenuta, la pattuglia ha bloccato il fuggitivo appurando che questi aveva poco prima rubato una borsa ad una turista che si trovava seduta all'interno di un ristorante di via Gioberti. Inseguito dal cameriere del locale, il ladro si era disfatto della refurtiva lasciandola cadere a terra. Lo straniero è stato denunciato per furto aggravato mentre la borsa contenente una fotocamera ed alcuni effetti personali è stata restituita al legittimo proprietario.

