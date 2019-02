Roma, tentano il colpo dall'autodemolitore ma suona la sirena: fermata la “cooperativa” del furto

Alcune batterie per auto e una tanica con 25 litri di gasolio. In tre erano entrati in un impianto di autodemolizioni di via Giuseppe Candiani dove avevano iniziato ad accatastare il materiale da rubare, nei pressi della recinzione, ma il suono della sirena dell’impianto d’allarme e l'arrivo delle “gazzelle” dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma ha modificato i loro piani.



All’arrivo dei militari, i ladri – un 21enne romano, un cittadino marocchino di 31 anni e un cittadino romeno di 35 anni, tutti con precedenti – stavano tentando di darsi alla fuga salendo su un monovolume che avevano parcheggiato proprio all’altezza della recinzione. Dopo averli bloccati e visionato le immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’azienda, i Carabinieri hanno avuto la conferma che si trattasse proprio delle persone che, poco prima, avevano tentato il furto.



In loro possesso sono stati trovati anche numerosi arnesi per lo scasso che sono stati sequestrati. La “cooperativa del furto”, accusata di tentato furto aggravato in concorso, è stata trattenuta in caserma in attesa del rito direttissimo.

