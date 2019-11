Roma, rompe vetro d'auto per rubare arrestato un 22enne in centro

Ha rotto il vetro di un'auto per rubarer all'interno. Un 22enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato a notte fonda per furto aggravato e danneggiamento. L'uomo, in piazza Santi Apostoli, si è avvicinato a un'auto in sosta e dopo aver mandato in frantumi il vetro della portiera posteriore è riuscito a rubare vari oggetti dall'abitacolo. Sfortunatamente per lui, la scena è stata notata dal proprietario del veicolo che ha subito chiesto l'intervento dei carabinieri che stavano pattugliando la zona e quindi hanno bloccato il ladro. I militari hanno recuperato l'intera refurtiva e hanno appurato che il ladro 22enne aveva già messo a segno un altro colpo, con le stesse modalità, su un'altra auto parcheggiata a pochi metri. Arrestato è stato accompagnato in caserma dove è trattenuto in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA