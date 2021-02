Roma, Valle Muricana, boom di furti in casa: 10 colpi in una settimana

Furti a raffica negli appartamenti di Valle Muricana, il quadrante a nord della Capitale tra via della Giustiniana a via di Santa Cornelia. Un’escalation che nelle ultime settimane sta preoccupando e non poco i residenti. La media infatti è di tre “incursioni” al giorno. Da via Lomazzo, a via Siziano fino a via Lumezzane. Strade perlopiù isolate dove però, ora a vigilare sono proprio i cittadini. Intanto hanno aperto una chat di Whatsapp “Cives emergenze” in cui vengono segnalati auto e furgoni sospetti. Un sistema per controllare il perimetro. Intanto dalle informazioni raccolte, il modus operandi sembrerebbe analogo per tutti i furti messi a segno. Gli obiettivi dei ladri sono gli appartamenti nelle palazzine tra il primo e il terzo piano. Quelli più facilmente raggiungibili. E sono avvenuti tutti tra le 11 e le 16. In due occasioni però, i banditi sono stati sorpresi dai proprietari che li hanno messi in fuga. «Sono scappati via per il parco» racconta una residente. «Il sospetto- aggiunge- è che sia proprio quella via di fuga che utilizzano per entrare uscire dal quartiere. Hanno anche cercato di fermarli, ma sono stati molto più veloci».

«Abbiamo contato 21 furti solo nelle ultime due settimane. Siamo davvero molto preoccupati perché un’impennata così non si registrava da mesi» dice Daniele Paolini, presidente del comitato di quartiere di Valle Mauriciana. Anche lui, due anni fa, vittima dei ladri: «Dopo un periodo di relativa tranquillità- precisa- sono ricominciati i furti a raffica. Noi che viviamo qui, ci difendiamo come possiamo e al momento attraverso la chat tra di noi ci passiamo tutte le informazioni che raccogliamo. Non appena notiamo qualcosa di strano, lo scriviamo agli altri. Se c’è un auto sospetta scattiamo la foto e la giriamo agli iscritti. In questo modo ci sentiamo più tranquilli». Allertati pure i carabinieri di zona a cui sono state consegnate anche le chat con le segnalazioni.



