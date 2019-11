Roma, ladro seriale al Fleming: ecco come saccheggiava gli appartamenti senza lasciare traccia

Era da qualche giorno che la polizia gli stava dando la caccia. Ieri mattina, è scattata la trappola. Lui è un pregiudicato di 30 anni, specializzato in furti in appartamento. Gli agenti l'hanno sorpreso al quarto piano di via Bevagna, Collina Fleming, mentre stava scassinando la serratura di un appartamento di un commercialista. Perché la polizia stava dando la caccia ad un topo d'appartamento? L'uomo, che vive al Quartaccio, non è un ladro come altri ma un vero specialista nel riuscire ad aprire qualunque tipo di serratura. L'attrezzatura che gli hanno trovato addosso i poliziotti è una conferma. Il ladro aveva alcuni strumenti per ricreare una serratura in tempo reale. Poi con altri grimaldelli apriva la porta di una casa senza neanche lasciare un'effrazione.

Roma, sfondano la vetrina di un market e portano via merce per oltre 6mila euro: arrestata coppia

Gli agenti del commissariato Ponte Milvio, ultimamente, avevano raccolto più denunce di furti in appartamento e tutte accomunate dal fatto che i soliti ignoti non avevano lasciato tracce di scasso. Ecco che sono scattati dei controlli mirati in strada. Ieri mattina, gli investigatori hanno riconosciuto il ladro che ha precedenti penali e l'hanno seguito fino a coglierlo in flagranza. Ma la cattura non è stata semplice. Il malvivente si è accorto di essere seguito e si è messo a correre per le scale ed è entrato in uno studio privato. Gli agenti l'hanno sorpreso mentre si nascondeva in una vasca. Quando è stato preso, l'uomo non ha opposto resistenza. È stato portato in commissariato dove è stato perquisito. Così è stato trovato il prezioso materiale da scasso che è stato sequestrato. Gli investigatori sono convinti che l'uomo sia autore di altri furti e per questo ci sono accertamenti in corso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA