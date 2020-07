Roma, fuga di gas, panico a Cinecittà: evacuato palazzo di sette piani

anico a Cinecittà, nel VII Municipio, dove a causa di una figa di gas un palazzo di sette piani è stato evacuato in viale Giulio Agricola, al civico 136. Si tratta quindi di almeno un centinaio di persone che sono scese in strada su richiesta dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma che sono intervenuti con tre squadre. Intanto, per precauzione è stata staccata la corrente elettrica. I vigili stanno cercando di scoprire da dove proviene la fuga. «L'odore di gas è tremendo...abbiamo paura» dicono i residenti.

Coronavirus, nel Lazio 20 nuovi casi (11 a Roma). Sempre più giovani contagiati. La Regione: «Segnale preoccupante»



Ultimo aggiornamento: 20:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA