Mercoledì 3 Agosto 2022, 09:07 - Ultimo aggiornamento: 09:08

Fratello e sorella, mano nella mano. E un incubo tenuto a lungo segreto. I due si sono presentati in caserma e hanno raccontato ai carabinieri della stazione di Casalbertone gli abusi sessuali subiti per anni, oltre cinque, da parte di un parente stretto, che da loro si faceva chiamare lo zio. I fatti sono avvenuti alla periferia di Roma in una situazione di degrado familiare che non giustifica l'orrore subito. «Da anni, quando i nostri genitori ci lasciano da lui, dobbiamo sottostare alle sue molestie sessuali». I carabinieri hanno immediatamente capito che la versione dei due meritava un approfondimento veloce.

E ieri su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Stazione di Roma Casalbertone hanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, nei confronti dell'uomo, un romano, perché gravemente indiziato di aver abusato sessualmente di due minori, un maschio e una femmina, in più occasioni, quando gli venivano affidati per brevi periodi. Tutto grazie al gesto esasperato del ragazzo, che appena maggiorenne, si è presentato nella caserma dei carabinieri e ha denunciato gli anni di abusi subiti da lui e dalla sua sorellina, tredicenne.

LE INDAGINI

Violenze che, hanno appurato gli inquirenti, sarebbero avvenute in più occasioni, quando all'uomo gli venivano affidati i due fratelli di Roma, entrambi minorenni all'epoca dei fatti, per brevi periodi. Da qui le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, avvalorate da audizioni protette e testimonianze sofferte che hanno consentito di raccogliere un quadro indiziario tale da far decidere al Gip del Tribunale di Roma, l'emissione della misura cautelare nei confronti dell'uomo. Il giovane, forte dei suoi 18 anni, l'estate in corso e forse la paura di nuovi incontri forzati con l'orco, preoccupato anche per le sorti della sorellina ha deciso così di porre fine all'orrore che da anni erano costretti a vivere, proprio a casa di un parente sessantenne, di cui la famiglia si fidava. E i racconti dettagliati e sinceri non hanno suscitato dubbi, anzi messo subito i militari sulle tracce dell'uomo, incastrato da testimonianze inequivocabili. Per i due fratelli, la fine di un incubo, restano le ferite profonde e invisibili.