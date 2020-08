Roma, vegetazione in fiamme: fumo sui binari a Ciampino. Interrotta da ore la linea Roma-Frascati

Vegetazione in fiamme e nube di fumo sui binari della linea ferroviaria Roma-Frascati. Da circa 3 ore è in corso un incendio che ha interrotto la circolazione dei treni sulla tratta. Il rogo ha interessato parte della vegetazione all'altezza del ponte ferroviario di via Marcandreola a Ciampino. Nel frattempo sono stati attivati bus navetta sostitutivi. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e Polfer.

Roma, incendio a Casal Monastero: il fumo invade il Raccordo. Disagi per il traffico

🚄#treni - Linea FL4 Roma-Ciampino-Frascati traffico ferroviario 🔴SOSPESO tra Ciampino e Frascati per un incendio in prossimità dei binari.#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) August 26, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA