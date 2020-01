Roma, frana su un palazzo a Castel Giubileo: salvate 11 persone

Paura all'alba nella zona nord di Roma dove una frana ha interessato un palazzo di 4 piani a Castel Giubileo. Nessuno è rimasto ferito ma gli 11 occupanti dell'edificio che erano bloccati all'interno sono stati messi in salvo da vigili del fuoco e polizia. Secondo quanto riferito dai pompieri, le operazioni di soccorso sono risultate molto complesse per l'importante massa di terreno fangoso che è franato.

La frana si è verificata intorno alle 5.40 ed ha riversato terra e fango su una palazzina al civico 159. Sul posto, come detto, sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Roma che hanno tratto in salvo 11 persone rimaste chiuse in casa. I detriti, infatti, hanno ostruito gli ingressi. Nessuno di loro risulta al momento ferito ma i soccorritori stanno verificando se la frana possa aver coinvolto altre persone. Sul posto anche Carabinieri e Polizia, oltre ai tecnici di Acea che hanno dovuto chiudere la condotta idrica rimasta danneggiata.

#Roma #16gennaio 5:40, intervento dei #vigilidelfuoco in via Salita di Castel Giubileo per uno smottamento di terreno che ha coinvolto parzialmente una palazzina di 4 piani: 11 persone rimaste evacuate dalle abitazioni. Verifiche in corso pic.twitter.com/Znd8hYefZU — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 16, 2020

Ultimo aggiornamento: 09:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA