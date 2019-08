Forza Nuova, festeggia i 18 anni lanciandi sassi contro l'auto dei carabinieri

La festa di compleanno finisce in tribunale. Per i suoi 18 anni Fabio Corradetti, considerato vicino a Forza Nuova, ha pensato bene di lanciare bottiglie e sassi contro un'auto dei carabinieri che passava in quel momento nella zona di Valle Aurelia a Roma. Il ragazzo, la scorsa notte, due ore dopo aver festeggiato il suo compleanno con alcune decine di amici nel parco di Domizia Lucilla a Valle Aurelia, ha preso di mira una pattuglia di carabinieri impegnata in un controllo del territorio. Non contento, il giovane ha poi aggredito con calci e pugni uno dei militari sceso dall'auto provocandogli lesioni, tra cui un trauma cranico e al costato, considerate guaribili in 7 giorni. Corradetti, figlio della attuale compagna di Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova, è stato arrestato con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Giudicato per direttissima oggi in Tribunale, è stato condannato ad un anno di reclusione con pena sospesa.

