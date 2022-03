Mercoledì 2 Marzo 2022, 00:18

Roma si prepara. Il week end del 9 e del 10 aprile sarà ancora una volta all’insegna della Formula E con un’ottava stagione nella capitale che si preannuncia più elettrizzante che mai. Nel doppio appuntamento 22 auto e 22 piloti si daranno battaglia sulle strade della città eterna in una sfida in due round. Già definito il piano di Roma Servizi per la Mobilità che ha tenuto conto di diversi fattori: l’incidenza della pandemia Covid e delle relative regolamentazioni sull’organizzazione e la logistica dell’evento; l’analisi ex-post delle ricadute sulle diverse componenti della mobilità riscontrate nelle precedenti edizioni dell’evento; la modifica del perimetro esterno del circuito automobilistico (chiusure stradali e pedonali) che caratterizza l’edizione 2022 e infine il programma delle lavorazioni per le operazioni di allestimento, gara e smantellamento del circuito.

UN MESE DI LAVORI

Il lavoro si svolgerà in micro fasi. Si partirà il 20 marzo con l’allestimento del circuito che prevede la progressiva diminuzione dei posti auto, delle modifiche alla viabilità e alla deviazione di alcune linee di bus. Questa prima parte durerà fino all’8 aprile. I lavori si svolgeranno prevalentemente in fase nottura: dalle 20,30 alle 5,30. La fase più calda durerà da giovedì 8 aprile alle 20,30 fino a lunedì 11 aprile alle 5,30. In questa seconda parte si provvederà alla chiusura via Cristoforo Colombo tra viale Europa e via delle Tre Fontane con conseguente divieto di transito veicolare (come da perimetro verde nella cartina). L’accesso pedonale (sabato e domenica) sarà consentito solo alle persone autorizzate (perimetro azzurro). Con la chiusura al traffico di via Cristoforo Colombo lo schema di circolazione è stato concepito per minimizzare gli impatti sulla viabilità ricadente nell’area del circuito, distribuendo l’utenza, che oggi utilizza il tratto di Colombo chiuso, su più itinerari alternativi. Ad esempio sul versante ovest continuità in direzione sud attraverso l’utilizzo del viadotto della Magliana, di via di Val Fiorita, viale Egeo e viale dell’Oceano Pacifico. Sul versante est con viale dell’Oceano Atlantico e via Laurentina (in entrambe le direzioni). Collegamenti verso il centro attraverso Autostrada Roma-Fiumicino, via Ostiense-via del Mare, via Laurentina e via Ardeatina. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto il capolinea atac verrà provvisoriamente spostato da piazzale dell’Agricoltura a piazzale don Luigi Sturzo. Infine saranno deviate le seguenti linee: 30, 170, 714, 791. Da lunedì 11 aprile a martedì 19 si provvederà allo smantellamento del circuito e riapertura viabilità.

Per facilitare i cittadini Roma Servizi per la Mobilità sta predisponendo una campagna di comunicazione ad alta capillarità mirata a: incentivare le aziende del quadrante EUR all’utilizzo in forma massiccia dello smart working nei giorni di maggiore impatto; sensibilizzare all’utilizzo del trasporto pubblico; informare residenti e addetti dell’Eur sulle progressive modifiche di viabilità, sosta e percorsi bus e orientare alla scelta di itinerari stradali alternativi per gli spostamenti sistematici in transito nel quartiere, in particolare nelle giornate di chiusura di via C. Colombo.