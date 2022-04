Venerdì 8 Aprile 2022, 08:44 - Ultimo aggiornamento: 09:16

Pubblico sugli spalti fino alla piena capienza - compresi anche molti turisti tornati in questo periodo nella Città eterna - vip a fare la spola tra le tribune e i box, gli occhi del mondo che tornano a guardare verso Roma, con un appuntamento che sarà seguito da oltre 40 milioni di telespettatori, in quasi 180 paesi. L'Eur chiude al traffico, fino a lunedì prossimo, per fare spazio ai bolidi silenziosi della Formula E. Nel fine settimana Roma torna a ospitare il campionato del mondo delle automobili elettriche, partito a gennaio in Arabia Saudita. Nel doppio appuntamento, in programma domani e domenica, 22 auto e altrettanti piloti si daranno battaglia sulle strade dell'Urbe, in una sfida in due round. «Finalmente torna il grande pubblico con 20 mila tifosi tra gli spalti e oltre 40 milioni di telespettatori che potranno vedere il Rome E-Prix in tutto il mondo - sottolinea Alessandro Onorato, assessore capitolino allo sport e ai grandi eventi - Sarà un grande spot per il settore congressuale di Roma, che noi vogliamo promuovere nei circuiti internazionali».



LE MISURE



Con l'approssimarsi del Gran premio, scatta il piano straordinario per la mobilità. Fino a lunedì prossimo via Cristoforo Colombo resterà chiusa, tra viale Europa e via delle Tre Fontane. Da ieri sera, fino alle 5,30 dell'11 aprile, il perimetro verde, all'interno del quale si trova il circuito di gara, sarà chiuso al traffico, come anche alcune rampe del viadotto della Magliana, sul lato in direzione Eur. Questa mattina, dalle 6,30 alle 12 circa, è prevista la chiusura, dell'uscita Pontina del Gra (solo le rampe in direzione Eur). Saranno invece regolarmente utilizzabili le rampe in entrata e quella in uscita in direzione fuori Roma. In alternativa, sarà possibile utilizzare gli svincoli Laurentina e via del Mare-Ostiense.



LA ZONA VIETATA



La zona vietata al traffico è compresa tra viale del Pattinaggio, via delle Tre Fontane, viale di Val Fiorita, viale Egeo, piazzale Ferruccio Parri, viale Tupini e viale Santi Pietro e Paolo, piazza Caduti sul Lavoro, viale Beethoven, viale Asia, viale dell'Arte e viale dell'Artigianato, viale dell'Atletica. Durante la chiusura del tratto della Colombo, possibili percorsi alternativi saranno la Laurentina, l'Ardeatina, via Ostiense-via del Mare e l'autostrada Roma-Fiumicino. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, il capolinea dei bus è stato temporaneamente spostato da piazzale dell'Agricoltura a piazzale Don Luigi Sturzo. Fino al 14 aprile, inoltre, l'area taxi di piazzale Marconi è collocata in viale Asia. Previste deviazioni per linee di autobus 30, 31, 170, 670, 714, 779, 780, 791, C7, C8, nMB, nME. Le attività di smontaggio delle strutture del circuito proseguiranno, poi, fino a martedì 19.