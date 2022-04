Roma, la Formula E arriva all'Eur: da oggi strade chiuse e bus deviati, la mappa

L'Eur chiude al traffico, fino a lunedì prossimo, per fare spazio ai bolidi silenziosi della Formula E. Sabato e domenica Roma torna a ospitare il campionato del mondo delle automobili elettriche, e scatta il piano straordinario per la mobilità.

Strade chiuse

Da oggi all’11 aprile via Cristoforo Colombo resterà chiusa tra viale Europa e via delle Tre Fontane. Dalle 20,30 di stasera alle 5,30 dell’11 aprile il “perimetro verde”, all’interno del quale si trova il circuito di gara, sarà chiuso al traffico, come anche alcune rampe del viadotto della Magliana, sul lato in direzione Eur. Domani, dalle 6,30 alle 12 circa, è prevista la chiusura, dell’uscita “Pontina” del Gra (solo le rampe in direzione Eur). Saranno invece regolarmente utilizzabili le rampe in entrata e quella in uscita in direzione fuori Roma. In alternativa, sarà possibile utilizzare gli svincoli Laurentina e Via del Mare-Ostiense.

La zona interdetta al traffico è compresa tra viale del Pattinaggio, via delle Tre Fontane, viale di Val Fiorita, viale Egeo, piazzale Ferruccio Parri, viale Tupini e viale Santi Pietro e Paolo, piazza Caduti sul Lavoro, viale Beethoven, viale Asia, viale dell'Arte e viale dell'Artigianato, viale dell'Atletica. Durante la chiusura del tratto di Colombo, possibili percorsi alternativi saranno la Laurentina, l’Ardeatina, via Ostiense-via del Mare e l’autostrada Roma-Fiumicino.

Bus deviati

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, il capolinea dei bus è stato temporaneamente spostato da piazzale dell’Agricoltura a piazzale Don Luigi Sturzo. Fino al 14 aprile, inoltre, l’area taxi di piazzale Marconi è collocata in viale Asia. Previste deviazioni per linee di autobus 30, 31, 170, 670, 714, 779, 780, 791, C7, C8, nMB, nME.