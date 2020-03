Polacco, 27 anni: è l'identikit dell'ultimo ladro di monetine delle storiche fontane romane. L'uomo è stato sorpreso a portare via i "sogni" dei turisti dai carabinieri della stazione Roma via Vittorio Veneto ed è stato denunciato per furto. Quando ha visto avvicinarsi i militari ha tentato di gettare nella fontana i soldi appena prelevati. Ma i carabinieri sono riusciti a fermarlo, identificarlo e denunciarlo.

