Folla in centro a Roma: chiusa Fontana di Trevi

Folla e calca davanti alla Fontana di Trevi: i vigili urbani chiudono il monumento. Una misura necessaria per il rispetto delle norme anti contagio e per garantire la sicurezza dei romani che nel pomeriggio di San Valentino si sono ritrovati per uno scatto davanti il celebre monumento. I due agenti della polizia Locale in servizio nella piazza hanno quindi transennato l'ingresso alla scalinata. La misura è stata attivata per circa un'ora tra le 15 e le 16. Una volta che la piazza ha iniziato a svuotarsi, le transenne sono state tolte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA