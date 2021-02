Roma, folla a San Lorenzo: la polizia chiude piazza Immacolata per evitare assembramenti

Folla a San Lorenzo, nota zona di movida di Roma. La polizia locale ha chiuso temporaneamente piazza Immacolata, come già accaduto lo scorso weekend, a causa del gran numero di persone. In corso controlli della polizia locale in varie zone della città come Monti, l'area del Tridente, Trastevere, Pigneto e piazza Bologna.

Allarme feste private

È ancora allarme anche per le feste private. Come dimostra la segnalazione giunta sull’applicazione YouPol della Polizia di Stato: dei festeggiamenti con musica e balli in un ristorante. Sono state identificate e sanzionate 34 persone. La festa in zona Farnesina è stata bloccata poi dagli agenti del XV Distretto Ponte Milvio. In tutto, dentro il locale c'erano 35 persone compreso il titolare ed un D.J. Gli avventori sono stati tutti identificati e successivamente sanzionati per violazione al D.P.C.M. per il contenimento del COVID 19 mentre al gestore oltre alle sanzioni amministrative previste verrà imposto anche l’obbligo della chiusura.

