Un uomo è rimasto ferito in un incidente tra un'auto e uno scooter in via Flaminia Nuova, a Roma. Nel sinistro, la cui dinamica non è ancora stata accertata, un'auto sarebbe finita contro un semaforo. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Sant'Andrea. Sul posto la polizia di Roma Capitale. Il traffico in direzione Gra è congestionato.

