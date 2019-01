Roma, finge di comprare la pizza ma estra coltello e ferisce il cameriere: arrestato 35enne

R.A, di 35 anni è entrato all'interno di una pizzeria, a via Cavour, e dopo aver finto di comprare delle pizze, con un coltello alla mano ha minacciato un dipendente per farsi consegnare il denaro presente in cassa. Nel parapiglia che ne è derivato la vittima è rimasta lievemente ferita a una mano. Intervenuti sul posto gli agenti del commissariato Salario Parioli hanno arrestato l'uomo per il reato di rapina aggravata. © RIPRODUZIONE RISERVATA