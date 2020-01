Roma, filobus si spezza in due paura tra i passeggeri della linea 90

Filobus si spezza in due, attimi di paura sulla linea 90. E' accauduto ieri sera alle 20 circa: la parte centrale del mezzo che collega le due sezioni si è accartocciata come una fisarmonica piegandosi. Secondo quanto si è appreso, l'autobus stava transitando in direzione Monte Sacro quando, all'altezza della Batteria Nomentana, i passeggeri hanno sentito un forte rumore: la piattaforma girevole che collega le due sezioni del filobus (in gergo tecnico la “ rolla ” ) era infatti collassata. Secondo i primi riscontri tecnici, la parte centrare del mezzo della linea 90 si sarebbe sganciata strisciando sull'asfalto, tranciando poi alcuni tubi. L'autista è riuscito a fermare la corsa e a far scendere i pochi passeggeri. Nessuno è rimasto ferito. © RIPRODUZIONE RISERVATA