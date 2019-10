Roma, microcamera nella scarpa per filmare sotto le gonne: denunciato

Si avvicinava a donne che indossavano gonne, posizionava in modo goffo il piede destro tra le gambe delle signore. L'uomo, 41enne di origine siciliana, per il suo strano comportamento è stato notato dal personale di vigilanza di un centro commerciale. Dopo averlo seguito, la vigilanza ha notato il luccichio di una telecamera in corrispondenza di un foro della scarpa: l'uomo stava in pratica riprendendo le parti intime delle donne con una microcamera inserita nella scarpa. Gi agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene Serpentara sono stati avvertiti dalla vigilanza e hanno denunciato l'uomo per il reato di molestie e disturbo delle persone. È stata sequestrata la microcamera, le due batterie e cinque telecomandi per l’attivazione delle registrazioni. Le vittime non sono state individuate. Le immagini recuperate, custodite presso il commissariato, saranno messe a disposizione della autorità giudiziaria.

