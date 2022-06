Sabato 18 Giugno 2022, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 09:23

La Roma che appare nelle serie e nei film stranieri, ben imbottiti di stereotipi, è lontana dalla realtà. Lo è almeno quanto la Parigi di “Emily in Paris” che mostra una città che non esiste, senza le tensioni, le proteste e la durezza della capitale francese. Ma la fiction in genere è così, distorce e abbellisce, svolgendo comunque un ruolo di eccezionale traino per il turismo.

Vedendo un nuovo trailer su Netflix, ad esempio, viene da pensare che l’equivalente romano di “Emily in Paris” potrebbe essere il nuovo film americano, tratto da un libro di successo, “Love & Gelato”, in cui appaiono nell’ordine: Apecar, spaghetti, lucchetti degli innamorati, sfondi mozzafiato, stradine del centro immacolate. Non compaiono: cinghiali, rifiuti, monopattini abbandonati sui marciapiedi, colonne di fumo di discariche a fuoco all’orizzonte, flambus, buche (anche se una concessione al realismo, almeno nel trailer, c’è: la protagonista americana, in sella a uno scooter che saltella, chiede a chi le sta dando un passaggio: “Is all of Rome this bumpy?”, “E' tutta Roma così accidentata?”).

Da “Vacanze romane” a “La dolce vita” fino a uno dei capitoli di “Mangia, prega, ama”, Roma ha goduto dell’effetto benefico della cinematografia che però necessità di rinnovamento. Con un unico problema: il turista potrebbe restare parecchio deluso dalla realtà della gestione quotidiana di una città comunque indimenticabile.

Mauro Evangelisti

Love & Gelato, tratto dal romanzo di Jenna Evans Welch e prodotto da Brandon Camp e da Viola Prestieri, sarà trasmesso da Netflix dal 22 giugno. Nel cast Valentina Lodovini, Susanna Skaggs, Tobia De Angelis, Owen McDonnell, Saul Nanni e Anjelika Washington.