Roma, moto si schianta contro bus a Fiano Romano: grave un ragazzo di 27 anni

Scontro frontale tra una moto e un bus ieri pomeriggio a Fiano Romano. L'incidente è avvenuto sulla via Tiberina all'incrocio con l'ingresso delle scuole. Gravissime le condizioni del conducente della moto, un ragazzo del '94. Il giovane è stato trasportato in eliambulanza in un ospedale romano. Il motociclista, secondo i primi rilievi, avrebbe invaso la corsia opposta e si è scontrato contro l'autobus, ma ancora non si conoscono i motivi e la dinamica non è del tutto chiara.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Fiano Romano diretta dal comandante Fabrizio Arpino. Gli agenti stanno visionando le telecamere per ricostruire l'esatta dinamica. I carabinieri hanno effettuato i rilievi.

Ultimo aggiornamento: 10:56

