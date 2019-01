Roma, fiamme nel padiglione dormitorio all'ex Mattatoio: crolla parte del tetto

Un violento incendio si è sviluppato all'interno di un padiglione adibito a dormitorio per senza fissa dimora in via Monte Testaccio, all'ex Mattatoio. L'incendio è scoppiato questa notte alle 00.30 circa. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con un'autobotte e un'autoscala, che hanno provveduto a spegnere il rogo.



A causa delle fiamme una parte del tetto è crollato e per questo è intervenuto anche anche il personale del Gruppo operativo speciale dei vigili del fuoco con mezzi per il Movimento Terra. Al momento, secondo quanto si apprende, non risultano persone ferite o intossicate.

