Atac fa dietrofront, niente stop metro e bus stasera per la finale Roma-Feyenoord. Ma il prefetto: volevamo limitare atti di vandalismo

Atac torna indietro. Questa sera, 25 maggio, per consentire il deflusso dei tifosi che seguiranno la finale di Conference League tra Roma - Feyenoord attraverso i maxischermi dell'As Roma dello Stadio Olimpico, il servizio diurno e notturno sull'intera rete di superficie di Atac sarà regolarmente operativo. Sarà regolare anche la metropolitana su tutte le line con ultime corse dai capolinea alle ore 23:30. Sospesi anche i lavori nella tratta Castro Pretorio-Laurentina della metro B che sarà attiva sull'intera linea Rebibbia/Ionio-Laurentina anche dopo le 21.

APPROFONDIMENTI SPORT Foto LA STORIA Roma, luminarie a Via Merulana ROMA Trasporti e raccolta rifiuti: sciopero a Roma TRASPORTI Roma-Lido, nuovo stop: pendolari imprigionati IL CASO Atac cerca tranvieri a Roma, ne mancano sessanta L'INCHIESTA Roma-Leicester, botte allo stadio e autobus devastati

Le polemiche per la chiusura anticipata

La società dei trasporti pubblici romani torna quindi indietro sulla decisione di qualche giorno fa, quando aveva annunciato la chiusura anticipata delle metro alle 22 e la ripresa del servizio alle 3:00. Una scelta che non era piaciuta ai tifosi e ai cittadini e che aveva fatto scoppiare aspre polemiche sul web, con decine di commenti sotto al post. Tanto che alla fine sono intervenute anche Roma Capitale e l'AS Roma e l'azienda di trasporto pubblico ne ha accolto le richieste.

#info #atac +++ATTENZIONE Roma-Feyenoord - su richiesta di @Roma il comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza ha disposto modifiche al piano trasporti:

-servizio diurno e notturno bus e tram Atac e RomaTpl: REGOLARE

-metro: linee tutte attive/ultime corse ore 23.30 #Roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) May 25, 2022

Il prefetto: volevamo limitare atti vandalismo

Si è appena concluso in prefettura un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso del quale è stato messo a punto il dispositivo complessivo della sicurezza per la Capitale in vista della finale di Conference League tra Roma e Feyenord che si giocherà questa sera alle 21 a Tirana e che i tifosi romanisti seguiranno dal maxischermo all'Olimpico. Nel corso della riunione sono stati discussi gli aspetti che riguardano l'accesso dei tifosi all'Olimpico e in particolare è stata affrontata la questione della sospensione dei mezzi pubblici. A questa misura sarà applicato un modulo flessibile: non quindi un'interruzione del servizio dei bus ma gli stop potrebbero essere eventualmente decisi al momento in caso di necessità, attraverso il coordinamento tra il tecnico dell'Atac presente in sala operativa a San Vitale e la questura di Roma. «Le decisioni sono state prese nel corso del comitato - sottolinea all'Adnkronos il prefetto Matteo Piantedosi - mi sono stupito dell'eccessivo clamore suscitato dalle misure preannunziate, considerando che provvedimenti analoghi sono già stati adottati con successo nel recente passato, da ultimo per la partita del Leicester a inizio di maggio ma anche per gli incontri dell'Italia all'estero durante gli Europei, proprio per limitare atti di vandalismo verso i mezzi pubblici, condotte non infrequenti in questi casi, e tutelare l'incolumità dei passeggeri».