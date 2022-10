Lunedì 17 Ottobre 2022, 07:14 - Ultimo aggiornamento: 07:38

Dovevano essere felici per una festa e invece è arrivata la paura e l'angoscia per le condizioni di salute di un bambino di dieci anni, soccorso dall'eliambulanza. Il piccolino è stato portato d'urgenza al Bambino Gesù di Roma per accertamenti dopo che, ieri, è caduto da circa due metri e mezzo di altezza mentre giocava in una villetta dei Castelli Romani. La storia arriva dalle porte di Roma, per la precisione da un'abitazione della prima periferia di Rocca di Papa, nella zona bassa del paese, ai margini del bosco. Lì, in via della Molara, una famiglia di Guidonia si era recata da alcuni parenti per festeggiare il compleanno del cuginetto del bambino. Nella mattinata tutto filava liscio mentre i bambini giocavano insieme al nonno su un piccolo prato nella parte posteriore della villetta. L'incidente è avvenuto ai bordi del fazzoletto d'erba, accanto a una scala che, scendendo al di sotto del prato, porta all'accesso di un locale sottostante. Pare che il bimbo abbia inciampato, cadendo contro una rete metallica fissata con dei paletti e usata come ringhiera di protezione tra l'erba e il sottostante accesso al box. Ma quella rete non ha retto l'urto, si è staccata dai sostegni di metallo e il bimbo è caduto giù per circa due metri, atterrando sulla scala che collega il giardino alla rimessa. È in quel momento, tra i pianti del bimbo, che la serenità dei famigliari ha lasciato il passo alla paura e all'ansia.

Preoccupati per le sue condizioni, gli adulti hanno chiamato il 118, che è corso sul posto insieme a due pattuglie dei carabinieri, una di Rocca di Papa e l'altra del radiomobile di Frascati. Dai primi accertamenti, il piccolo avrebbe riportato vari traumi sulle braccia e sul corpo, ma non ha mai perso coscienza. Forse ritenendo che potesse aver battuto la testa, il personale sanitario ha deciso di far intervenire l'eliambulanza, decollata da Roma e atterrata al campo sportivo dei Campi d'Annibale. La viabilità della zona è stata bloccata dalla polizia locale di Rocca di Papa giusto il tempo di permettere al personale medico di arrivare sul luogo dell'incidente e tornare all'elicottero. Dopo aver visitato il bambino, i sanitari hanno deciso di trasportarlo al Bambino Gesù di Roma, per fare alcuni accertamenti e seguire il decorso dei traumi. Sull'elicottero insieme al minorenne è salita anche la mamma, che l'ha accompagnato nell'ospedale romano, non lasciandolo solo. Intanto, a terra, nella villetta, i carabinieri hanno provveduto ad ascoltare i famigliari, ricostruendo la dinamica dello sfortunato incidente capitato in quello che doveva essere un giorno di festa.