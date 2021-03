Roma, festa clandestina al Nomentano: multati 10 studenti universitari della Sapienza

Festa clandestina nel quartiere Nomentano. Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 marzo, un gruppo di 10 studenti universitari de La Sapienza ha fatto baldoria in un'abitazione in via Costantino Maes. I carabinieri della compagnia Roma Parioli, insieme ai colleghi della Stazione Roma Viale Libia e del Nucleo Radiomobile di Roma, sono intervenuti in un’abitazione intorno alle 3 di notte, dopo che i vicini avevano segnalato una festa privata con musica e schiamazzi. Quando i militari sono arrivati nell’appartamento hanno sorpreso il figlio della proprietaria e 9 amici che facevano baldoria, violando così le norme anti-Covid19. Tutti i presenti sono stati identificati e sanzionati.

APPROFONDIMENTI IL CASO Covid Roma, ultimo fine settimana in zona gialla: party interrotti,... ROMA Roma, festa clandestina in un appartamento a San Giovanni: sgomberato... FIUMICINO Roma, festa di compleanno abusiva in villetta a Fregene: multati 10... ROMA Roma, varianti Covid, boom tra i bambini: chiusure in 400 scuole

© RIPRODUZIONE RISERVATA