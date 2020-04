Organizzano festa a casa e i vicini chiamano la polizia locale: fioccano le multe

a Polizia locale di Roma Capitale che sta proseguendo con il piano di controlli rafforzati attuato per il fine settimana al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni a tutela della salute collettiva.



Nella giornata di ieri le pattuglie hanno eseguito più di 17mila verifiche solo sugli spostamenti di veicoli e persone, alle quali si aggiungono le oltre 800 ispezioni relative alle attività commerciali e più di 600 quelle effettuate nei parchi e aree verdi. Gli accertamenti sono proseguiti anche nella serata, fino a tarda notte. In totale, 79 gli illeciti riscontrati ieri, la maggior parte per spostamenti senza un valido motivo.



Tra i casi sanzionati ieri un tassista che circolava fuori servizio in assenza di un valido motivo. L'uomo è stato fermato in uno dei posti di controllo presenti in zona Aurelia ed a seguito degli accertamenti eseguiti dagli agenti, diretti dal dirigente Massimo Fanelli, è emerso che l'uomo, senza alcun cliente a bordo, non era di turno e stava circolando senza una valida ragione. Scattata la sanzione anche per alcuni individui che avevano creato un assembramento in un parco nel quadrante nord della città. Anche in questa giornata festiva le pattuglie stanno proseguendo con una mirata attività di vigilanza sul territorio per garantire la sicurezza di tutti e nella mattinata sono state già eseguite oltre 6mila verifiche. I controlli sono tuttora in corso.

Ultimo aggiornamento: 16:00

Organizzano una, invitano amici da varie parti della città, ma i rumori e il via vai delle persone ha destato la preoccupazione dei vicini che hanno chiamato i vigili. Così una pattuglia del XIII gruppo Aurelio è dovuta intervenire nel quartiere di Primavalle per la segnalazione di una festa privata in un appartamento. E qui hanno riscontrato la presenza di persone abitanti in altre zone della città. Per loro è scattata la denuncia e la sanzione. E' solo uno dei casi riscontrati dall