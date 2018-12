Roma, annullata la festa dopo le polemiche sull'autorizzazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa di Natale annullata e biglietti restituiti. Era stata organizzata per domani sera nel locale PalaGems di Ponte Milvio, anche noto come Space Roma. «La decisione è stata assunta dopo le notizie sull'assenza di autorizzazione, peraltro non vera - dice una nota della Zebra Srl - Noi siamo una piccola società animata da un gruppo di studenti onesti e civili che da tempo organizza eventi al solo scopo ludico/ricreativo. Nessuna speculazione, nessun raggiro. Come in tutti i nostri precedenti eventi da noi organizzati, abbiamo agito nel pieno rispetto delle regole e delle norme a tutela della pubblica incolumità».«Alla luce dei tragici fatti di Ancona, nel rispetto della memoria delle vittime e davanti a una segnalazione anonima fatta recapitare alle forze dell’ordine contro l’organizzazione della nostra festa, abbiamo deciso di rinviare a data da destinarsi l’evento che si sarebbe dovuto svolgere domani 21 dicembre 2018 - prosegue la nota di Zebra srl - Ci scusiamo con tutti per il grande disagio e ci impegniamo a restituire le somme di denaro già raccolte nella fase di prevendita, attraverso gli stessi pr». Erano state raccolte adesioni da circa 500 persone «che stiamo già contattando e ai quali restituiremo le somme versate»