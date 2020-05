Con la fase 2 una cosa è cambiata: le infinite file davanti ai supermercati. L’allungamento dell’orario ha ripristinato un minimo di normalità, almeno in questo. E per evitare le attese ormai molti supermercati hanno adottato le app che in tempo reale fotografano la situazione all’esterno. Sulla Prenestina ad esempio questa mattina in diverse attività commerciali bisognava attendere dai 10 ai 20 minuti. In Centro ancora di meno dai 5 ai 10 minuti (da Santa Maria Maggiore al Tritone). Anche in zona Tuscolana le code sono decisamente diminuite: in via di Torre Spaccata non più di 10 minuti. In via Palmiro Togliatti dai 10 ai 30. Via Bernardino Alimena 5-10. Insomma, almeno per ora, quelle file chilometriche sotto il sole o sotto la pioggia sembrano essere un ricordo. «Le entrate sono ovviamente sempre scaglionate - raccontano alcuni utenti - ma l’orario allungato ha cambiato i flussi. Speriamo possano tornare ad aprire anche la notte come accadeva in alcune catene di supermercati».

Una cosa è certa però: il servizio utile delle app dipende anche dal contributo degli utenti, che con le loro segnalazioni dal campo permettono di perfezionare le stime di attesa, indicando anche quanto persone li precedono in fila. Chi utilizza l’app a Roma (o si collega ad esempio al sito www.dovefila.it) può mappare la situazione dei supermercati di zona, dopo essersi geolocalizzato e programmare di conseguenza la propria uscita. Per ora questa app è attiva solo per Roma sud e centro. Infinite le risorse delle tecnologia, che corre anche in aiuto delle botteghe di quartiere, potenziale grande fonte di approvigionamento ed antidoto anti-fila utile a chi sta a casa o a chi deve uscire per motivi di lavoro e non riesce a fare la spesa. Ma che spesso non hanno il personale sufficiente e non sono attive nell’e-commerce.

E se le file diminuiscono aumenta la sicurezza: mascherine, guanti, gel sanificanti, cartelli e segnali distanziatori, barriere di plexiglass alle casse. Il flusso della clientela continuerà ad essere scaglionato, per garantire ancora una volta la più totale sicurezza all’interno del punto vendita.

