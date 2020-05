Roma fase 2, auto in coda e sport nei parchi: ecco le foto dall'alto

Da Ostia a Piazza Navona sull’elicottero del Reparto Volo della Polizia di stato per controllare il primo weekend della fase 2. La gente in giro non manca e tra le zone più frequentate ci sono certamente i parchi (nelle immagini, Villa Borghese e la terrazza del Pincio) e le piazze. Ma non si può certo gridare all'assembramento selvaggio.



Ultimo aggiornamento: 16:59

