Apre a Roma la prima “farmacia di strada”: aiuterà i più deboli ad avere accesso ai medicinali

Assicurare l'accesso alle medicine anche alle fasce deboli della Capitale. Questo l'obiettivo della prima «Farmacia di strada», il progetto nato dalla collaborazione di Medicina Solidale con Assogenerici, Banco farmaceutico e Fofi (Federazione degli ordini dei farmacisti italiani) che inaugurerà la sua prima “sede” a Roma. I medicinali verranno distribuiti all'interno di un percorso terapeutico avviato presso l'ambulatorio di Medicina Solidale in via della Lungara. L'inaugurazione è programmata per il 16 settembre alle 16 presso la sede dell'associazione Vo.re.co. onlus a Roma (Via della Lungara, 141/a). In occasione dell'apertura sarà presentato un primo bilancio dell'attività svolta. Saranno presenti Lucia Ercoli, presidente di Medicina solidale, Enrique HYausermann, presidente di Assogenerici, Andrea Mandelli, presidente di Fofi, Sergio Daniotti, presidente del Banco farmaceutico, Padre Vittorio Trani, presidente di Vo.re.co.