Roma, fantoccio di Greta Thunberg "impiccato" sotto un ponte. I colpevoli rivendicano il gesto sui social: «Ci saranno altre azioni»

Un fantoccio che rappresenta la nota attivista Greta Thunberg è stato stamattina appeso con una corda sotto al ponte in via Isacco Newton, a Roma. Alla sagoma, con treccine e mantellina anti-pioggia, era attaccato un cartello con su scritto: «Greta is your God». Nel pomeriggio, la rivendicazione di paternità del gesto da parte di un gruppo che si fa chiamare "Gli Svegli". Sui social scrivono: «Abbiamo impiccato Greta Thunberg a Roma. Il manichino ha la sua faccia e perfino le sue trecce. Seguiranno altre azioni».

«Vergognoso il manichino di Greta Thunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta Roma». Lo scrive in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi, che aggiunge: «Il nostro impegno sul clima non si ferma». Intanto la Procura indaga per minacce aggravate. Il procedimento, al momento contro ignoti, è coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Caporale che attende una informativa della polizia.

«Contro Greta Thunberg anche violenza macabra! Condanniamo con forza questo gesto di chi non rispetta le idee quando non le condivide». Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, governatore del Lazio.



