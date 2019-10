Roma, fantoccio di Greta Thunberg "impiccato" sotto un ponte. Raggi: «Atto vergognoso»

Un fantoccio che rappresenta la nota attivista Greta Thunberg è stato stamattina appeso con una corda sotto al ponte in via Isacco Newton, a Roma. Alla sagoma, con treccine e mantellina anti-pioggia, era attaccato un cartello con su scritto: «Greta is your God». Sul posto la polizia.

Greta Thunberg insultata su Facebook, licenziato allenatore delle giovanili Grosseto. E lui chiede scusa

Greta bullizzata perchè ha rotto l'incantesimo, non si arresta la campagna denigratoria e misogina

«Vergognoso il manichino di Greta Thunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta Roma». Lo scrive in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi. Raggi aggiunge: «Il nostro impegno sul clima non si ferma».

Vergognoso il manichino di @GretaThunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta @Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma. pic.twitter.com/YXMXMJDA3D — Virginia Raggi (@virginiaraggi) October 7, 2019

Ultimo aggiornamento: 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA